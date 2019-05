Regno Unito, prezzi delle case in modesto recupero a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – In modesto recupero i prezzi delle case in Regno Unito a maggio, periodo in cui storicamente i prezzi crescono, tanto che il marginale aumento non può essere considerato un segnale di ripresa del mercato immobiliare.

Secondo l’ultimo report di Rightmove, i prezzi delle case sono hanno registrato una crescita tendenziale dello 0,1% a maggio, mentre in aprile avevano registrato una discesa dello 0,1% Il valore medio a livello nazionale si attesta a 308.290 sterline.

Su base mensile invece i prezzi sono cresciuti dello 0,9% a maggio rispetto ad aprile quando si era registrato un inusuale incremento dell’1,1% rispetto a marzo.

Il mercato di Londra resta sotto pressione ed il prezzo medio di acquisto di una abitazione scende del 2,5% tendenziale a 621.589 sterline.