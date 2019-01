Regno Unito, occupati record nei tre mesi a novembre

editato in: da

(Teleborsa) – Buone nuove per il mercato del lavoro inglese. Nel mese di dicembre, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è risultato pari a 20.800 unità, rispetto ai 24.800 registrati nel mese di novembre. Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta superiore alle attese degli analisti che stimavano una crescita di 20.000 unità.

Il tasso di disoccupazione si è portato al 4% dal 4,1% precedente, sui livelli più bassi del periodo compreso tra dicembre 1974 e febbraio 1975.

Nei tre mesi a novembre 2018, il totale dei disoccupati è aumentato di 8 mila unità a 1,37 milioni, mentre il numero degli occupati è salito di 141 mila addetti attestandosi a 32,54 milioni.

L’aumento dei salari continua a spingere l’inflazione. Il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato un aumento del 3,3% escludendo i bonus (come le previsioni e il dato del mese precedente), mentre includendoli hanno segnato un incremento del 3,4%, confrontandosi con il 3,3% precedente e atteso.