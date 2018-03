Regno Unito, nessuna sorpresa dal PIL finale

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia britannica si conferma in espansione nel 4° trimestre del 2017.

Secondo i dati definitivi diffusi dall’ufficio statistico ONS, su trimestre il PIL è stato confermato in crescita dello 0,4%, come nella

lettura precedente e come atteso dagli analisti. Da rilevare che nella seconda stima dello scorso 22 febbraio era stata annunciata una inattesa revisione al ribasso.

Nel terzo trimestre il dato aveva segnato un +0,4%.

Su base annua il Prodotto Interno Lordo è aumentato dell’1,4%, come indicato nella lettura precedente e stimato dal consensus.

Gli investimenti hanno riportato un aumento dello 0,3% su trimestre a fronte della crescita nulla del trimestre precedente e attesa dagli analisti.