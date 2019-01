Regno Unito, inflazione dicembre in linea con le attese

editato in: da

(Teleborsa) – In moderata flessione l’inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che i prezzi al consumo, nel mese di dicembre, hanno registrato un incremento del 2,1% come stimato dagli analisti, ma inferiore al +2,3% di novembre.

Su base mensile l’inflazione segna un +0,2%, stessa variazione di novembre e delle stime di consensus.

Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili di cibo e carburanti, si è portata all’1,9% dal +1,8% di novembre e delle attese del mercato.