Regno Unito, Governo valuta interventi per rafforzare settore fintech

(Teleborsa) – Introduzione di un visto finalizzato agli operatori del mondo fintech, maggiore supporto normativo alle aziende in crescita, miglioramento delle regole di quotazione in borsa, creazione di un fondo da 1 miliardo di sterline e di un Centre for Finance, Innovation and Technology per stimolare la crescita delle aziende del settore. Sono le proposte di una commissione indipendente per stimolare la crescita del settore fintech britannico e di cui ora il governo discuterà per una possibile implementazione.

“Il settore fintech è una delle grandi storie di successo del Regno Unito e ci aiuterà a cogliere nuove opportunità in tutto il mondo”, ha affermato il ministro delle finanze Rishi Sunak, commentando le proposte avanzate dalla commissione guidata da Ron Kalifa, ex CEO di Worldpay. Il Regno Unito deve migliorare la propria “reputazione globale per la promozione di start-up innovative e garantire che le aziende possano accedere al talento, ai finanziamenti e al supporto di cui hanno bisogno”, ha aggiunto Sunak.

Il Regno Unito pesa per oltre il 10% nel mercato globale del fintech e il settore vale più di 11 miliardi di sterline all’anno sull’economia del Paese, secondo dati del Tesoro. In Gran Bretagna sono nati, negli ultimi anni, unicorni (startup che valgono più di un miliardo di dollari) fintech del calibro di Checkout.com, Revolut e Monzo.

Con l’avvento della Brexit molti osservatori temono che la City perderà centralità nella finanza globale, con molte banche e istutuzioni finanziarie che hanno spostato centinaia di dipendenti all’interno dell’Unione europea. “Dobbiamo continuare a coltivare la nostra cultura delle start-up, ma soprattutto dobbiamo anche fornire alle nostre aziende in forte crescita il sostegno per diventare giganti globali”, ha detto Ron Kalifa.