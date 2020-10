Regno Unito, disoccupazione cresce meno delle attese

editato in: da

(Teleborsa) – In Regno Unito crescono meno delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che a settembre sono risultati in aumento di 28.000 unità, dopo aver riportato un incremento di 73.700 ad agosto. Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta migliore delle attese degli analisti che indicavano un aumento dei sussidi di 78.800 unità.

Il tasso di disoccupazione, invece, è salito ad agosto al 4,5% dal 4,1% di luglio e risulta superiore alle attese (4,3%).

Nei tre mesi ad agosto, l’occupazione ha fatto segnare un calo 153 mila unità, dopo le -12 mila unità del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una riduzione di 30 mila unità.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato ad agosto un incremento dello 0,8% escludendo i bonus (era atteso un +0,6%), rispetto al +0,2% precedente, mentre resta invariato includendo questa componente (consensus -0,6%) contro il -1% del mese precedente.