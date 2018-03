Regno Unito, disoccupazione ai minimi storici, crescono i salari

editato in: da

(Teleborsa) – La disoccupazione in Gran Bretagna resta ai minimi storici.

Nel mese di febbraio, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione è sceso in Gran Bretagna di 18.000 unità, dopo il calo rivisto di 28.400 unità del mese precedente (-14.800 la prima lettura).

Il dato pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS) è migliore delle attese degli analisti che stimavano un decremento di 9.100 unità.

Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 5,1% confermandosi al livello più basso dalla crisi del 2006. Centrate anche le stime di consensus.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi (esclusi i bonus) è stato del 2,2%, in aumento rispetto al +2% precedente e sopra le attese che erano per una crescita del tasso fino al 2,1%. Includendo i bonus si è registrato invece un incremento del 2,1% da +1,9% ed anche in questo caso il dato è superiore alle aspettative di mercato che erano per un aumento del 2%.