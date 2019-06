Regno Unito, crescita PIL confermata in accelerazione nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia britannica conferma una crescita più forte nel 1° trimestre. Secondo i dati definitivi diffusi dall’ufficio statistico ONS, il PIL è stato confermato in crescita dello 0,5% su trimestre, in linea con il consensus e con la stima precedente. Nel trimestre precedente la crescita si era attestata ad un +0,2%

Su base annuale, il PIl è risultato in aumento dell’1,8% confermando quanto rilevato in precedenza ed in linea con le stime degli analisti. Nel 4° trimestre la crescita tendenziale era stata più forte pari al 2%, perché il dato non scontava ancora le incertezze della Brexit poi rinviata.

