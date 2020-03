Regno Unito conferma crescita zero nel 4° trimestre causa Brexit

editato in: da

(Teleborsa) – Confermata la stima preliminare per il PIL del Regno Unito del 4° trimestre del 2019, che indica una stagnazione dell’economia anche a causa della Brexit che doveva ancora essere realizzata (la proceduta di uscita dalla UE è stata realizzata a fine gennaio).

La seconda stima diffusa dall’Office for National Statistics (ONS) evidenzia una crescita zero su trimestre, analoga alla indicazione preliminare di febbraio ed in linea con il consensus. Nel trimestre precedente il PIL era cresciuto dello 0,4%.

La crescita tendenziale del PIL è stata invece lievemente confermata all’1,1% in linea con il consensus.