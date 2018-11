Regno Unito: al via test di un bus completamente elettrico sulle strade di Birmingham

editato in: da

(Teleborsa) – National Express West Midlands gestisce il primo autobus completamente elettrico a Birmingham. Il produttore scozzese Alexander Dennis Ltd sta infatti prestando all’operatore di autobus uno dei loro nuovi Enviro200Ev elettrici per una settimana per testarlo nelle strade di Birmingham, Solihull e Coventry.



Bernie Cassidy, direttore tecnico presso National Express West Midlands, ha dichiarato: “Crediamo che gli autobus elettrici siano il futuro. Lavoriamo a stretto contatto con il governo centrale, i consigli locali e i trasporti del West Midlands attraverso la Bus Alliance per renderlo una realtà. Entro 18 mesi, National Express prevede di far funzionare regolarmente autobus elettrici a Solihull, Birmingham e Coventry. “Questa tecnologia è relativamente nuova negli autobus, ed è molto diversa dai veicoli quindi la mia squadra è davvero entusiasta di mettere le mani su questo autobus elettrico. Lo metteremo alla prova in modo che possiamo vedere cosa vuol dire guidarlo”.

COME FUNZIONA – ADL Enviro200Ev non ha un “motore” centrale. L’elettricità da una batteria da 307kw aziona separatamente ciascuna ruota posteriore utilizzando motori con hub da 90kw. L’autobus può fare 160 miglia con una sola carica. La batteria al fosfato di ferro agli ioni di litio si trova sul tetto dell’autobus e può essere caricata completamente in meno di quattro ore.