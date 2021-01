Regno Unito, 4 mila società finanziarie a rischio fallimento per Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Sono circa 4 mila la società finanziarie del Regno Unito a rischio fallimento per l’impatto della crisi causata dal Covid-19, secondo un’indagine della Financial Conduct Authority, che ha condotto un sondaggio su oltre 23 mila società.

“Ci troviamo in una situazione senza precedenti e in rapida evoluzione”, ha detto Sheldon Mills, direttore esecutivo dell’ente responsabile per i consumatori e la concorrenza.

“Una flessione del mercato causata dalla pandemia rischia il fallimento di un numero significativo di imprese – ha spiegato Mills – Alla fine di ottobre abbiamo identificato 4.000 società di servizi finanziari con bassa resilienza finanziaria e ad alto rischio di fallimento, anche se molte saranno in grado di rafforzare la loro resilienza man mano che le condizioni economiche miglioreranno. Si tratta prevalentemente di piccole e medie imprese e circa il 30% ha il potenziale di causare danni in caso di fallimento”.

