Regione Sicilia pensa a treno con aeroporti Trapani e Comiso

(Teleborsa) – La Regione Sicilia pensa a realizzare collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso.

Lo ha detto Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, secondo il quale “la sfida dei prossimi anni sarà quella di sfruttare le risorse che saranno messe a disposizione per le infrastrutture e la mobilità, al fine di mettere in connessione i due scali aeroportuali in vista soprattutto della ripresa del flusso turistico”.

Previsto a breve un vertice tra i dirigenti delle società di gestione aeroportuale e delle Ferrovie, che coinvolgerà anche l’assessore regionale siciliano Marco Falcone il quale ha già avanzato al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini e ai vertici delle Ferrovie dello Stato un piano di intervento stimato in circa 150 milioni di euro per realizzare le connessioni con gli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso.