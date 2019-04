Regione Puglia, voli diretti con la Russia per crescita culturale, turistica ed economica

editato in: da

(Teleborsa) – Il nuovo collegamento diretto Bari-Mosca scalo di Vnukovo della compagnia Pobeda Airlines, vettore low cost del Gruppo Aeroflot, inaugurato oggi martedì 16 aprile apre a nuove, grandi opportunità per gli scambi turistici, culturali ed economici tra Puglia e Russia. Il primo volo Pobeda Airlines ha registrato 101 passeggeri in arrivo da Mosca e 159 quelli in partenza poco più di un’ora dopo da Bari.in partenza. Il volo è programmato su tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato) da oggi sino al 22 ottobre 2019.

Lo scorso anno sono stati oltre 10.500 i passeggeri che hanno usufruito del collegamenti diretti dall’aeroporto del capoluogo pugliese della compagnia S7 Airlines con la capitale russa, aeroporto Domodedovo. Voli S7 che presto riprenderanno con la stagione estiva e che hanno avuto nel 2018 un indice di riempimento di circa il 90%. L’inizio delle attività della Pobeda Airlines apre così nuovi margini di crescita per gli arrivi in Puglia, dal momento che il mercato russo presenta elevati margini di sviluppo sia per l’Italia che per la Puglia

E’ dal 2016 che appunto il mercato russo nella Regione è in costante crescita con una media annuale pari al 10%. In particolare nel 2018, rispetto al 2017, la crescita è stata del +28% per gli arrivi e del + 27% per le presenze. Anni in cui vi è stato un impegno incessante della Regione Puglia per favorire gli scambi bilaterali: partecipazione a fiere, workshop e seminari di formazione in Russia, organizzazione di incontri BtoB e di educational tour per giornalisti e tour operator russi e visite istituzionali. In questa prima parte del 2019 la Puglia ha partecipato a marzo al MITT a Mosca e al Good Time Vision di San Pietroburgo. Ci tornerà in estate, ma a Mosca.)

Pugliapromozione (Ente Pubblico non economico che opera per l’attuazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione turistica e dell’immagine unitaria della Puglia in Italia e all’estero) è impegnata a sostenere l’incoming pugliese, sempre più sensibile ai mercati esteri che permettono la “destagionalizzazione” e valorizzano l’offerta turistica per 365 giorni l’anno. La Regione Puglia è interessata a intercettare le rotte del luxury travel internazionale e di quello russo in particolare.

L’Italia è da parte sua di gran lunga Paese leader in Russia in alcuni settori merceologici, come l’arredamento e calzature di alta qualità, attrezzature per la trasformazione alimentare e macchine per imballaggio e per la ceramica. Dopo il calo del 2014, 2015 e 2016, per le sanzioni internazionali e la svalutazione della moneta, i rapporti commerciali Italia-Russia sono tornati a crescere dal 2017. Secondo i dati delle Dogane Russe, a dicembre 2018 si registra un notevole incremento (8,3%) dell’interscambio, pari a 22,9 miliardi di euro, che vede l’Italia attestarsi in quinta posizione come Paese fornitore ed in ottava posizione come Paese cliente. Nel 2018 l’interscambio Puglia-Russia (esportazioni + importazioni) ha raggiunto il valore di oltre 284,3 milioni di euro mettendo a segno una crescita del 16,6% rispetto al 2017.

Nel processo di sviluppo di relazioni economiche un ruolo centrale è rappresentato proprio dai collegamenti aerei diretti: in questo contesto Aeroporti di Puglia, in raccordo con l’Amministrazione regionale, ha svolto attività fondamentale.