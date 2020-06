Regione Emilia-Romagna non rientrerà nelle compagini societarie degli aeroporti

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, esclude che la Regione possa rientrare nelle compagini societarie degli aeroporti di competenza territoriale da cui è uscita.

Il governatore ha fatto intendere che scali come Rimini e Forlì devono vivere di mercato proprio, autosostenersi. Ma – ha specificato – si è pronti a sostenere il progetto industriale per lo sviluppo di Rimini, presentato prima dell’emergenza sanitaria Covid-19, così come a intervenire per il potenziamento infrastrutturale di Forlì. Interventi possibili sull’esempio di quanto fatto per Parma, dove la Regione ha stanziato oltre 12 milioni di euro per l’allungamento della pista.