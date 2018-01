Reggio Emilia AV Mediopadana: l’Alta Velocità ferroviaria in provincia per lo sviluppo del territorio

(Teleborsa) – La Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, un crescente successo di traffico in costante aumento che sta trasformando la realtà economica e l’importanza di una città da 171 mila abitanti, fino a poco fa definita solo “un paesone” dai più storicamente blasonati vicini modenesi e parmigiani, e dell’intero territorio circostante. Un movimento a oggi di 60 fermate di convogli al giorno, tra Frecciarossa di Trenitalia e Italo di NTV, con tendenza all’aumento. Un progetto che ha visto la partecipazione di Regione, Comune e di quella che al tempo era la Provincia, appunto di Reggio Emilia, unite nell’aver contribuito in solido al finanziamento garantito dallo Stato.

Un progetto inizialmente dal di fuori “criticato” e dalle non poche perplessità, visto il convincimento di quegli “esperti” tenaci sostenitori che l’Alta Velocità ferroviaria fosse destinata all’esclusivo servizio fra le grandi città. E “leggenda” vuole che durante le locali discussioni preliminari sulla scelta del dove costruire la stazione emiliana della nuova linea Alta Velocità Bologna-Milano, di fronte alla scelta tra ferrovia e aeroporto, l’altra candidata, la più grande Parma, oltretutto un po’ più distante da Bologna, abbia preferito optare per lo scalo aereo lasciando campo libero a Reggio.

Cosi i “reggiani” ebbero mano libera, rivolgendosi a una celebrità come l’architetto e scultore spagnolo Santiago Calatrava Valls per realizzare un avveniristico, quanto semplice dal punto di vista ferroviario, fabbricato di stazione. Impianto, come lo definirono critici e detrattori, una faraonica quanto inutile “cattedrale nel deserto” dal conseguente dispendio di denaro.

La prima inaugurazione dell’impianto risale al 2008, anno di apertura della linea ferroviaria, e dal 30 settembre di quell’anno, in attesa del completamento dei lavori relativi alla sua trasformazione in stazione, fino al 2013 fu solo un “posto di movimento” denominato Reggio Emilia AV.

I lavori veri e propri cominciarono nel settembre 2010. Il costo complessivo previsto fu di 79 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla società TAV SpA, appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato. Nel gennaio 2012 vennero completate le opere di fondazione e iniziò il montaggio delle travi di bordo in acciaio. L’8 giugno 2013 si tenne l’inaugurazione con le autorità, mentre la relativa messa in esercizio della stazione avvenne il giorno seguente e la denominazione fu trasformata in Reggio Emilia AV Mediopadana.

L’inizio fu quasi solo simbolico, con appena sei convogli che effettuavano la fermata a Reggio Emilia. Oggi sono diventati dieci volte di più, cioè sessanta, con previsioni all’incremento, soprattutto per quanto riguarda le Frecce di Trenitalia. Un aumento di frequenza non sulla base di pressioni politiche come spesso in un passato non lontano ma sulla base delle leggi della domanda e dell’offerta, perché la stazione è diventata davvero quell’hub di riferimento di tutta la vivacissima area mediopadana, vincendo persino la sfida con l’auto, penalizzate soprattutto dal traffico per gli ingressi in città.

Reggio Emilia AV Mediopadana in tempi decisamente brevi si è rivelata un successo, perché ha accompagnato lo sviluppo di tutta una serie di attività del cosiddetto “indotto”, che dovrebbero anche riguardare lo sviluppo di insediamenti nei nuovi settori tecnologici, non lasciando fuori lo sviluppo universitario visto che a Reggio Emilia, per prima è nato l’insegnamento una disciplina come la meccatronica, che unisce le più tradizionali discipline della meccanica, elettronica e informatica.

Parliamo di una regione e di una cittadina che, pur avendo solo 171 mila abitanti, può contare su 900.000 presenze in biblioteca e 130 mila nei teatri, 215 chilometri di piste ciclabili e 41 chilometri di infrastruttura digitale con banda larga, oltre a varie altre caratteristiche che non a caso la collocano ai primi posti tra le città più vivibili del nostro Paese.

La lezione di Reggio Emilia ricorda che, per quanto riguarda le infrastrutture, altrove viene spesso dimenticato il ruolo del territorio. A Reggio, un progetto e uno sviluppo assolutamente ancora molto lontani dalla conclusione di un iter ambizioso e praticamente senza fine. Sarà così interessante verificare il confronto con un’altra stazione, Napoli Afragola, altrettanto “grandiosa” e disegnata da un’archistar atrettanto prestigiosa, Zaha Hadid, che finora si è conquistata grandi titoli e riconoscimenti da primato sulle riviste di architettura, ma non ancora come stazione dai grandi numeri di movimento di passeggeri, dato il poco tempo dalla sua inaugurazione e la ancora mancata attivazione di adeguati collegamenti veloci con Puglia e Calabria.

E poi sarà la volta di un’altra “fermata” Alta Velocità legata al territorio, quella in una non ancora precisata zona della Toscana a sud di Arezzo, sulla Roma-Firenze, anche al servizio dell’Umbria.