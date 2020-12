Regali di Natale, spesa media per famiglia in calo del 23%

editato in: da

(Teleborsa) – Saranno 3,5 milioni gli italiani che quest’anno faranno regali di Natale last minute, anche se la spesa media di ogni famiglia è in calo del 23% rispetto allo scorso anno (pari a 175 euro) a causa delle difficoltà economiche. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sullo shopping in vista del Natale, che sottolinea come la maggioranza delle famiglie italiane ha fissato quest’anno un budget tra i 100 e i 300 euro, il 41% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro.

Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi – scrive la Coldiretti – verso regali utili con abbigliamento, giocattoli e cibo tra i più gettonati davanti a libri, tecnologie e oggetti per la casa. Molto richiesti i cesti enogastronomici, scelti da un italiano su 3 (34%) spinti dalla tendenza a cercare consolazione nella tavola e nella cucina rispetto alle limitazioni agli spostamenti e alla possibilità di pranzi e cene con amici e parenti. I prezzi oscillano dal cesto minimal low cost a 20 euro sino a 200 euro per quello con specialità più ricercate.

Secondo la Coldiretti, molti italiani stanno anche regalando a parenti e amici mascherine, gel e altri dispositivi di protezione individuale anti-Covid, con attenzione ai modelli più fashion delle grandi marche e a quelli riciclabili e che non inquinano. Una innovazione che riguarda i prodotti igienizzanti è la riconversione di alcune aziende agricole per la loro produzione con rosmarino, timo e altre erbe naturali.

L’82% degli italiani sta acquistando prodotti locali e Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale, mentre il 32% degli acquisti è pagato dagli italiani con la moneta elettronica, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte. A pesare in Italia è l’effetto congiunto dell’operazione cashback insieme al boom degli acquisti in rete. Nonostante l’emergenza per Natale però – continua la Coldiretti – il 62% degli italiani ha dichiarato di scegliere i negozi fisici come la principale meta per lo shopping natalizio a fronte di un 38% che predilige l’online. Il 41% degli italiani quest’anno, in occasione delle festività, fa donazioni o è coinvolto in qualche opera di beneficenza o volontariato.