ReeVo, al via oggi le negoziazioni su AIM Italia

(Teleborsa) – ReeVo, PMI innovativa specializzata in soluzioni e servizi cloud, è sbarcata oggi a Piazza Affari. Si tratta della quinta ammissione da inizio anno sul mercato AIM Italia, che ora può contare su 140 società. In fase di collocamento ReeVo ha raccolto 5,5 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 16,15% e la capitalizzazione è pari a 35,6 milioni di euro.

“Mai come in questo periodo la quotazione rappresenta un’importante opportunità per finanziare la crescita delle società del nostro Paese – ha affermato Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets, di Borsa Italiana – Siamo certi che, grazie ai capitali raccolti, ReeVo consoliderà la sua posizione di eccellenza in un settore, quello dei servizi Cloud, in rapido sviluppo nel nostro Paese”.

“Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione rappresenti la modalità migliore per una crescita strutturata, anche grazie all’acquisizione di maggiore visibilità e di nuovi modelli di governance”, ha dichiarato Salvatore Giannetto, fondatore e presidente della società.