Reevo, aggiudicato contratto per gestione BackUp in Cloud del Garante della privacy

(Teleborsa) – ReeVo, società quoata su AIM Italia e specializzata in soluzioni e servizi Cloud, si è aggiudicata il contratto per la fornitura del servizio BackUp in Cloud del Garante per la protezione dei dati personali (Garante della privacy) per un periodo di 12 mesi.

Il contratto prevede l’erogazione di un servizio di Backup in Cloud dell’infrastruttura virtuale on-promise del cliente, in modalità as-a-service, per la protezione e tutela dei dati, delle applicazioni e dell’infrastruttura del Garante.

“Siamo profondamente orgogliosi che il Garante per la protezione dei dati personali, massima autorità nell’ambito della tutela della privacy, abbia deciso di custodire i propri dati all’interno della cassaforte digitale di ReeVo – ha commentato Antonio Giannetto, co-fondatore e AD della società – I dati di ogni istituzione e azienda rappresentano un tesoro e ReeVo si impegna ogni giorno a difendere la loro riservatezza e la loro integrità”.