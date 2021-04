Reevo, accordo pluriennale con Tiscali per forniture ad aziende e PA

editato in: da

(Teleborsa) – ReeVo, società specializzata in servizi sul Cloud e quotata sul mercato AIM Italia, e Tiscali Italia hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di servizi di Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity ai clienti business e alle Pubbliche Amministrazioni Locali nonché l’inserimento del Data Center di Cagliarinel network dei data center utilizzati da ReeVo per l’erogazione dei propri servizi.

L’accordo, di durata triennale e inizio nell’esercizio in corso ,ha un valore complessivo per ReeVo pari a circa il 6% dei ricavi consolidati dell’esercizio 20201. Con questo accordo ReeVo, grazie ad un quarto Data Center in Sardegna, che si aggiunge ai due gestiti nell’area di Milano e a uno nell’area di Roma, potrà ampliare il numero dei clienti potenziali, si legge in una nota. Tiscali avrà l’opportunità di aumentare l’offerta di servizi Cloud e Cyber Security per i propri clienti.

“La collaborazione con Tiscali rappresenta un importante tassello nel consolidamento dell’esistente partnership”, ha commentato Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo. “Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per rispondere alle sfide della Transizione 4.0 del business e aiutare la Pubblica Amministrazione nel percorso di migrazione verso soluzioni Cloud in linea con le indicazioni AGID, e l’accordo con ReeVo va esattamente in questa direzione”, ha aggiunto Renato Soru, fondatore e Amministrato Delegato di Tiscali.