Reddito e Quota 100, approvato il decretone. Conte, Salvini e Di Maio esultano

(Teleborsa) – Si è appena concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto attuativo per le pensioni a Quota 100 e per il Reddito di cittadinanza. Dopo mesi di polemiche e rinvii, la “nave” – che ha rischiato di affondare in più di un’occasione – con a bordo le due misure bandiera del Governo gialloverde approda in porto.

QUOTA 100, CLAUSOLA SALVA SPESA – Secondo quanto si legge nell’ultima bozza del decretone sul capitolo pensioni, c’è una clausola ‘salva-spesa’ anche per evitare sforamenti per l’uscita anticipata con quota 100. Previsto un monitoraggio bimestrale dell’Inps che, “nel caso in cui emergano scostamenti, anche in via prospettica”, fa scattare i tagli ai ministeri competenti, in questo caso al ministero del Lavoro, e, quando non sufficienti, altre misure correttive come previsto dalla riforma del Bilancio dello Stato. La pensione con quota 100 viene introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà esercitare l’opzione di uscita anticipata anche dopo questa data.

REDDITO, AGENZIA DELLE ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA VIGILERANNO – Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, i beneficiari sono gli italiani e gli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Non hanno diritto al Reddito i carcerati e le famiglie in cui un componente si è dimesso volontariamente dal lavoro nell’ultimo anno. Inoltre, verranno segnalati all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i beneficiari del reddito per i quali Centri per l’impiego e Comuni rilevano “qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti” da cui si possa dedurre “una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio” .

CONTE, SALVINI E DI MAIO ESULTANO – “Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero”, ha detto il premier Conte. “Oggi fondiamo un nuovo welfare state in Italia per persone che i governi precedenti hanno spremuto come limoni”, gli ha fatto eco il Vicepremier Di Maio. Esulta Salvini: “Noi, dalle parole ai fatti”.