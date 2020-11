Reddito di Emergenza, Catalfo: “Al via le domande sul portale Inps”

editato in: da

(Teleborsa) – “Da oggi sul sito dell‘Inps sono disponibili le modalità per presentare la nuova domanda per il Reddito di Emergenza per i mesi di novembre e dicembre”. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

“I cittadini che non hanno mai ricevuto il Rem o che hanno beneficiato solo della prima tranche erogata, relativa al Decreto Rilancio, – spiega Catalfo – potranno fare domanda tramite CAF o patronati, o direttamente attraverso il portale Inps. Per chi invece aveva già richiesto e ricevuto il Reddito di Emergenza a settembre, – precisa il Ministro – l’accredito verrà effettuato in automatico sul proprio conto corrente. Di fronte al delicato momento che il Paese sta affrontando, era necessario infatti non solo continuare ad assicurare un aiuto concreto alle famiglie più esposte alla crisi, ma anche garantire un accesso quanto più ampio e semplice possibile”.

Dal 18 novembre, inoltre, – ha fatto sapere Catalfo – le attività dei centri storici potranno presentare domanda per il contributo a fondo perduto garantito dallo Stato mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per far fronte all’attuale scenario di emergenza il Ministro del Lavoro, oltre al finanziamento da parte del Governo di un ulteriore periodo di cassa integrazione Covid, ha anche assicurato lo stanziamento di nuove risorse per eventuali nuovi ristori. “Sicuramente vedremo l’andamento dei contagi. In ogni caso, il governo è pronto a stanziare altre risorse per eventuali nuovi ristori anche con un Ristori ter o eventualmente anche con un nuovo scostamento di bilancio. Siamo in grado di confermare – ha concluso – che tutti saranno aiutati, in questo momento difficile per il Paese”.