Reddito di cittadinanza, l’ultima truffa: record di champagne comprati con la card

Giornali e media li hanno ribattezzati i “furbetti del reddito di cittadinanza”, sono loro i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che, pur non avendo diritto alla card, continuano a percepire aiuti dallo Stato e – cosa più grave – a spenderli impropriamente.

Di casi di frode ne abbiamo sentito parlare ad oltranza quest’anno. Da quando la nuova misura targata M5s è stata approvata, infatti, di persone beccate a lavorare in nero o che hanno dichiarato il falso pur di ricevere il sussidio ce ne sono state tante. Durante una delle prime verifiche effettuate dall’Ispettorato del Lavoro, per esempio, sono state scoperte ben 185 truffe ai danni dell’Erario. C’è stato chi risultava essere in difficoltà economiche e, mentre riscuoteva il RdC, è stato beccato alla guida di una Porsche Macan, chi si è “dimenticato” di dichiarare redditi superiori a 100mila euro annui e chi ha continuano a percepire il sussidio a nome di persone da tempo decedute.

L’ultimo caso eclatante che ha spinto la Guardia di Finanza ad intervenire in questi giorni ha visto protagoniste le province di Caserta e Napoli, dove a seguito di ben 64 denunce e 16 segnalazioni pervenute all’Inps, è stata scoperta gente intenta ad usare il Reddito di Cittadinanza per comprare beni che – senza ombra di dubbio – non possono certo essere considerati di prima necessità. Nel quartiere Ponticelli di Napoli, per esempio, si è registrato un record di champagne acquistato tramite la card, tra cui numerosi Dom Perignon e altre bottiglie pregiate dal valore di 150 euro a pezzo.

Proprio per evitare abusi di questo genere, come dichiarato durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il Premier Giuseppe Conte si è detto pronto a intervenire per rivedere il sistema, cercando di ridurre al minimo i casi di frode e di assicurare maggiori garanzie a si trova veramente in difficoltà economiche (per esempio offrendo loro dei validi percorsi di inserimento lavorativo).

Se però il Pd ha fatto sapere di voler appoggiare il Primo Ministro, deciso ad apporsi ad una “rivisitazione” del Reddito di Cittadinanza è sicuramente il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio, nello specifico, vuole che quanto fatto dal precedente Governo giallo – verde (prima della crisi di Governo) rimanga inalterato, e pare più che convinto a mandare avanti questa linea.

I controlli a tappeto ultimati a fine anno, però, non fanno altro che confermare un’intenzione comune, ovvero quella di aumentare le verifiche e di portare a termine quanti più accertamenti possibili. E su questo- per ovvi motivi – le forze al Governo non hanno niente da obiettare.