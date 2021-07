Reddito di Cittadinanza, Orlando: dibattito strumentalizzato, non è utile al Paese

editato in: da

(Teleborsa) – Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha sottolineato il ruolo ricoperto dal Reddito di Cittadinanza come strumento di sostegno durante la pandemia. “Credo che la discussione che si stia sviluppando prescinde completamente dai dati. O si contesta questo rapporto oppure si parte da lì”. Il ministro è intervenuto alla presentazione del rapporto annuale dell’INPS: “la discussione ha un tasso di strumentalità che fa sospettare che si sia in procinto di attivare una pericolosa, sbagliata, campagna contro i poveri e di criminalizzazione della povertà. Se così fosse non sarebbe utile per il Paese, che ha bisogno di pace sociale, coesione e non ha bisogno di riaprire fratture profonde. Ha bisogno semmai di migliorare, non di destrutturare e aprire conflitti laddove non è necessario”.

“Il nostro sistema di welfare ha retto e non era scontato”, ha aggiunto il ministro. Quanto alla tematica occupazionale, bisognerà “vedere come evolverà per l’autunno il quadro complessivo. L’impegno per affrontare lo sblocco dei licenziamenti ed evitare dolorosi impatti sociali va nella direzione di accompagnare il processo di ripresa. Senza approccio ideologico, ma solo guardando a quello che serve al Paese e cercando di non lasciare indietro nessuno”, ha spiegato.

Orlando ha parlato anche della riforma degli ammortizzatori sociali che “ha l’obiettivo di estendere e rendere universali le tutele a chi non le ha”. “È fondamentale integrare gli ammortizzatori con le politiche attive. È uno snodo cruciale e siamo alla stretta finale. È l’ultimo miglio – ha aggiunto –. Il confronto sta proseguendo in maniera costruttiva e sono fiducioso che il punto di caduta sarà un oggettivo avanzamento della copertura di protezione sociale”. “Avere un sistema più equo – ha dichiarato – in grado di far fronte alle trasformazioni e a un’oggettiva instabilità del mercato del lavoro è interesse generale per attenuare i possibili impatti sociali della crisi”.