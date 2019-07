Reddito di cittadinanza, Inps: “In tre mesi pervenute 1,4 milioni di domande”

editato in: da

(Teleborsa) – Sono oltre 900mila le domande di reddito/pensione di cittadinanza già accolte dall’Inps.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio statistico dell’Istituto al 17 luglio risultano pervenute 1,4 milioni di domande, di cui 905mila (65%) sono state accolte, 104mila (7%) sono in lavorazione mentre 387mila (28%) sono state respinte o cancellate.

Delle 905mila domande accolte – fa sapere l’Inps – 793mila riguardano nuclei percettori del reddito di cittadinanza, con 2,1 milioni di persone coinvolte, e le restanti 112mila sono nuclei percettori di pensione di cittadinanza (128mila persone).

Con 777mila domande (56%), il primato delle richieste spetta alle regioni del Sud e delle Isole, seguite dalle regioni del Nord, con 388 mila domande (28%), e da quelle del Centro con 230 mila domande (16%). Il 54% dei nuclei beneficiari di reddito/pensione di cittadinanza risiede in 4 regioni: al primo posto c’è la Campania (19% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (17%), dal Lazio e dalla Puglia (9%).

Nel 90% dei casi i beneficiari sono di cittadinanza italiana, nel 6% sono cittadini extra-comunitari in possesso di un permesso di soggiorno, nel 3% cittadini europei. Analizzando le domande pervenute per canale di trasmissione, il 78% viene trasmessa dai Caf e dai Patronati e il 22% da Poste Italiane.



Importo medio mensile erogato – Nei primi tre mesi dall’istituzione del reddito/pensione di cittadinanza l’importo medio mensile erogato è risultato pari a 489 euro, superiore del 7% rispetto a quello nazionale nelle regioni del Sud e delle Isole e inferiore dell’8% e del 14% nelle regioni del Centro e del Nord. Nel dettaglio, vengono erogati mediamente 526 euro per il reddito di cittadinanza e 207 euro per la pensione di cittadinanza.