Reddito di Cittadinanza, Di Maio: creato tesoretto da 400 milioni

(Teleborsa) – Insieme a Quota 100 è sicuramente una delle due misure bandiera del Governo gialloverde, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e dal Vicepremier Luigi Di Maio che è tornato a parlare di Reddito di Cittadinanza precisando che “non perde 400 milioni, anzi c’è un tesoretto di 400 milioni perchè avendo alzato la soglia dei soggiornanti a 10 anni, abbiamo ridotto la platea degli stranieri e ci avanzano 400 milioni che redistribuiremo in pensioni di cittadinanza e di invalidità e nei centri di impiego”: lo ha detto Di Maio nel corso di un intervento a Radio anch’io.

“Governo andrà avanti a lungo” – Il leader pentastellato spegne anche gli entusiasmi di quanti hanno pronosticato giorni contati per l’esecutivo. “Il vertice di ieri sera sui migranti è stato un incontro molto cordiale come sempre tra me, Giuseppe e Matteo: come sempre riusciamo a raggiungere un accordo e questo governo andrà avanti a lungo”, ha assicurato il leader pentastellato,