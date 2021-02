Reddito di Cittadinanza, a gennaio 2021 erogato a 1,2 milioni di famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – A gennaio 2021 hanno percepito il Reddito di Cittadinanza 1,2 milioni di nuclei familiari (2,8 milioni di persone coinvolte) con un importo medio a nucleo pari a 573 euro. I nuclei che hanno ricevuto invece la Pensione di Cittadinanza sono stati 115mila (129mila persone coinvolte) con un importo medio di 240 euro. È quanto ha segnalato l’Inps in una nota.

In base ai dati dell’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza dell’Istituto di previdenza sociale, La Campania è la regione che registra più nuclei beneficiari (266mila, pari al 21% del totale), seguita dalla Sicilia (231mila, pari al 18% del totale): gli importi medi percepiti sono stati rispettivamente pari a 617 euro e 598 euro. Lo scorso mese è stato revocato il beneficio a 15mila nuclei, per mancanza di uno dei requisiti.

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza, i nuclei percettori di almeno una mensilità della prestazione introdotta dal decreto Rilancio – che ha previsto erogazioni per due mesi – risultano pari a 292mila, con 702mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 559 euro. Sono invece 254mila i nuclei beneficiari del Reddito di Emergenza disciplinato dal decreto Agosto, con 581mila persone coinvolte e un importo medio pari a 550 euro.

L’Inps ricorda che il Decreto Agosto prevedeva inizialmente l’erogazione di una sola mensilità a cui il decreto Ristori ne ha aggiunte altre due (quella di novembre e quella di dicembre). Lo stesso decreto ha previsto l’erogazione sempre delle mensilità di novembre e dicembre a domanda, per i nuclei che non avevano mai beneficiato del Rem (perché non avevano presentato domanda o perché non era stato loro riconosciuto) oppure avevano ottenuto solo il Rem del Decreto Rilancio. I nuclei percettori di Reddito di Emergenza disciplinato dal Decreto Ristori risultano pari a 81mila, con 166mila persone coinvolte e un importo medio pari a 519 euro.