Reddito cittadinanza, Parisi: un milione di domande senza intoppi

(Teleborsa) – Per il Reddito di cittadinanza sono state presentate già “un milione di domande” e “senza neanche un intoppo, nonostante le problematiche politiche che abbiamo dovuto affrontare”

Lo ha detto il Presidente dell’Anpal, Mimmo Parisi, nel corso della prima Convention dei dipendenti dell’Agenzia e della controllata Anpal Servizi, che si è svolta a Roma, “One mission, one vision, one voice”. Le politiche attive per il lavoro 4.0 in tre passi: preparare la formazione di base, connettere le persone con il mondo del lavoro in tempo reale grazie alle tecnologie e sostenere i lavoratori per una continuità occupazionale grazie al lifelong learning.

A illustrare le tre fasi Parisi che, si legge in alcuni tweet sul profilo istituzionale dell’Agenzia per le politiche attive, ha sottolineato: “vogliamo fare qualcosa che veramente cambierà il nostro Paese. Con positività, speranza, partiamo con il passo giusto verso il cambiamento”.

POTENZIARE, CONNETTERE E SOSTENERE: SFIDA AL FUTURO – Parisi ha quindi fissato tre obiettivi: “Potenziare l’organizzazione, connettere le persone con il mercato del lavoro e sostenere la rete dei soggetti coinvolti nelle politiche del lavoro”.