Reddito: al Sud accolte oltre 303.000 domande, 62% del totale

(Teleborsa) – Il Reddito di Cittadinanza, la misura a contrasto della povertà targata M5s e fortemente voluta dal suo Leader Luigi Di Maio, mette il turbo per entrare nella fase ancora più operativa.

Dando uno sguardo ai numeri, sono oltre 303.000 gli abitanti delle regioni del Sud che a breve riceveranno i primi pagamenti per il Reddito, il 62% delle domande accolte finora (488.000). Lo rileva l’Inps in una tabella per provincia dalla quale emerge che 90.177 card saranno consegnate a cittadini residenti in Campania mentre la seconda regione per numerosità di domande accolte è la Sicilia con 87.775. Napoli è la città con più domande accolte (52.717) e supera da sola Lombardia (37.152) e Veneto (13.266).

A CHE PUNTO SIAMO – Si diceva che ora la misura entra nel vivo, ossia si passa dalle parole ai fatti. Cresce l’attesa da parte di quanti hanno diritto al beneficio che, proprio in queste ore l’Inps sta procedendo a contattare.

CARD IN ARRIVO – Lo step successivo è attendere la comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta del reddito di cittadinanza e relativo Pin.