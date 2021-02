Reddit raccoglie 250 milioni in nuovo round di finanziamento, ora vale 6 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Reddit, social network al centro delle recente retail mania che ha fatto schizzare alle stelle le valutazioni di GameStop e altri titoli, ha chiuso un round di finanziamento di Serie E per 250 milioni di dollari. “Abbiamo deciso che questa era l’occasione giusta per fare investimenti strategici in Reddit, inclusi video, pubblicità, prodotti di consumo ed espansione nei mercati internazionali”, ha scritto la società nel proprio blog.

Questo nuovo finanziamento porta il valore della società a 6 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 3 miliardi stimati in occasione dell’ultimo round, risalente a febbraio 2019. Il CEO Steve Huffman ha dichiarato al Wall Street Journal che questo è un buon momento per raccogliere fondi. “Le valutazioni sono molto alte in questo momento. Non fa mai male raccogliere fondi quando c’è un’opportunità per farlo e Reddit ha avuto un anno forte”, ha detto Huffman.

Reddit ha raggiunto nel 2020 quota 52 milioni di utenti attivi al giorno e nel post in cui annunciava il nuovo finanziamento ha detto che le sue entrate pubblicitarie sono aumentate del 90% nell’ultimo trimestre rispetto all’anno precedente. “Ci stiamo inoltre preparando a raddoppiare il numero di dipendenti Reddit quest’anno – ha annunciato la soietà – Ciò è sorprendente non solo per il ritmo di crescita, ma anche per il fatto che un team così relativamente snello sia stato dietro uno dei siti web più visitati al mondo”.