Recupera la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. A fare da assist al sentimenti degli investitori contribuiscono i nuovi rafforzamenti di ieri a Wall Street dove si continua a sperare in nuovi stimoli all’economia.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,85%, a 40,29 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,77%.

Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,36%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,13%, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,08%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.513 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 21.373 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+2,44%), servizi finanziari (+1,17%) e immobiliare (+1,17%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive, che riporta una flessione di -0,79%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 6,32%.

Effervescente Mediobanca, con un progresso del 3,07%, dopo la salita di Del Vecchio.

Buoni spunti su Amplifon, che mostra un ampio vantaggio dell’1,99%.

Ben impostata Fineco, che mostra un incremento dell’1,55%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,02%.

Sotto pressione Ferrari, che accusa un calo dell’1,56%.

Pensosa CNH Industrial, con un calo frazionale dello 0,92%.

Tentenna Inwit, con un modesto ribasso dello 0,75%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Autogrill (+4,29%), Cattolica Assicurazioni (+3,02%), Ferragamo (+2,71%) e doValue (+2,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.

In apnea Saras, che arretra del 2,21%.

Scivola Banca Farmafactoring, con un netto svantaggio dell’1,82%.

In rosso Italmobiliare, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,03%.