Recovery, UE in grado di pagare tutti prefinanziamenti

(Teleborsa) – Sui prefinanziamenti del Recovery, “pensiamo di essere in grado di colmare tutte le richieste. Abbiamo già effettuato con successo una serie di transazioni sul mercato”.



Lo ha detto il Vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. “Il prossimo passo è la firma dell’accordo sui prestiti” tra l’Esecutivo comunitario e ciascun Stato.

“Le procedure variano da Paese a Paese, e può darsi che il ritmo non sia lo stesso per tutti – ha spiegato -. Ci aspettiamo che gli esborsi siano in estate”. Sarà “questione di settimane, per alcuni di giorni” e c’è chi andrà “all’autunno. Dipende dalla velocità con cui si sottoscrivono le intese”.



Nei giorni scorsi il Commissario europeo all’EconomiaPaolo Gentiloni- intervenendo in videocollegamento al convegno del Cnel sul modello sociale europeo e sul passato semestre di presidenza dell’Unione del Portogallo – aveva annunciato: “Nei prossimi giorni firmerò gli accordi di finanziamento con i singoli Paesi, in base ai quali ci saranno le prime erogazioni del 13%” dei fondi di Recovery sui Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

