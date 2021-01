Recovery, Treu: opportunità unica per Italia ed Europa

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo cercato come CNEL di contribuire all’identificazione di soluzioni a temi sempre più importanti, promuovendo un dibattito aperto e proposte condivise da sottoporre alle istituzioni”.

Queste le parole di Tiziano Treu, presidente del Cnel, durante un seminario promosso da CNEL e Università Cattolica su “Investimenti e lavoro nel piano Next Generation EU” – che ha parlato di “opportunità eccezionale per l’Italia e per l’Europa, di quelle che capitano una volta nella vita”.

“Con questo piano – sottolinea Treu – abbiamo un enorme indirizzo su obiettivi di trasformazione vera e propria, che andranno a modificare i parametri di sviluppo verso obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un patto tra generazioni per un’economia inclusiva. Se l’Italia dovesse fallire questa prova sarebbe un guaio grave, non solo per noi ma per tutta l’Europa, che ha dato un importante segnale di solidarietà puntando sul nostro Paese”.