Recovery Plan, Conte: “Agricoltura sarà asse portante”

(Teleborsa) – “Siete i veri eroi del cibo su cui il Paese può contare. I generi alimentari non sono mai mancati, anche nei mesi più difficili. Il settore ha mostrato la sua strategicità nel tutelare la sovranità alimentare del nostro Paese“. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte all’assemblea di Coldiretti.

“Siamo giunti al termine di quest’anno – ha detto il Presidente del Consiglio – attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione ma proprio quest’anno si è mostrato con chiarezza il ruolo della filiera a agricola e agroalimentare. Voi siete un asse portante di questa filiera”.

Poi ha voluto rimarcare un concetto. “Il cibo è coesione sociale, è sviluppo occupazione e crescita come dimostra il valore economico del Made in Italy. Il cibo deve e può essere il baricentro della rivoluzione verde che il Governo ha sposato con coraggio. Gli agricoltori sono gli ambasciatori del buon cibo e buon vivere italiano le nostre produzioni sono uniche nel mondo, il nostro tesoro è straordinario. L’agricoltura sarà un asse portante del Recovery plan. Il piano servirà a rilanciare tutto il comparto“.

“Comprendiamo bene che fino quando il piano non sarà definito ci saranno ansie e tensioni legittime perché è una grande occasione storica ed è giusto che fino a quando collettivamente non sarà condiviso ci siano questi atteggiamenti. Il piano sarà un piano nazionale, non ci sarà una concezione padronale, non sarà gestito con arbitrarietà, sono le risorse della comunità nazionale. Tutti potranno in qualsiasi momento controllare sul sito della presidenza ogni progetto e lo stato di avanzamento, questo è il miglior sistema a garanzia per tutti”.

Poi un appello agli italiani: “acquistate prodotti autenticamente italiani, è il modo migliore per ringraziare gli eroi del cibo“, ha concluso il Premier.