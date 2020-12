Recovery Plan: CdM terminato, ministra Lamorgese positiva al Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri che stava discutendo della bozza di aggiornamento del Recovery Plan e della sua struttura di governance è stato sospeso dopo che la ministra dell’Interno Luciano Lamorgese ha appreso di essere risultata positiva al Covid-19.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la ministra aveva effettuato il test questa mattina presso gli uffici del ministero dell’Interno.

Il Consiglio dei ministri era stato già sospeso in tarda mattinata ed era ripreso nel primo pomeriggio per essere di nuovo sospeso dopo mezz’ora, quando la ministra Lamorgese ha abbandonato la riunione una volta appresa della positività al virus. Secondo quanto riportano diverse testate ora tutti i ministri presenti saranno sottoposti a tampone: i ministri Bonafede e Di Maio sarebbero già in auto-isolamento in quanto seduti affianco alla ministra Lamorgese.