Recovery Plan, 28 miliardi per istruzione e ricerca. Anief pronta a presentare suoi cluster a Governo

(Teleborsa) – “E’ importante l’approvazione del Recovery Plan in Consiglio dei Ministri, si tratta di più di 220 miliardi che vengono stanziati e che dovranno far ripartire il Paese”. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, dicendosi “pronto ad essere ricevuto assieme alle altre confederazioni per portare avanti le istanze del personale della scuola sui progetti da sviluppare per non perdere questo importante investimento”.

“Più di 28 miliardi sono stati stanziati fra Istruzione e Ricerca, 19 miliardi solo per la Scuola“, ricorda il leader del sindacato, aggiungendo che fra gli interventi principali c’è la garanzia del diritto allo studio.

“L’Anief ha già dei progetti in cantiere”, afferma Pacifico, ricordando che sono stati persi vent’anni e c’è stato un forte aumento dei Neet nella fascia post istruzione obbligatoria , quindi “occorre investire nell’orientamento e nella continuità per l’istruzione superiore”, anche per garantire il l’inclusione.

“Tutto questo – spiega il leader del sindacato – significa che gli organici non potranno essere più dati dagli algoritmi e parametri numerici, ma in base alle esigenze del territorio, sia per l’attribuzione delle sedi di dirigenza scolastica (Dsga) ma anche nella formazione delle classi“.

“Il Ministro Azzolina parla anche di ristori per la scuola, per implementare il tempo scuola durante la didattica a distanza”, ricorda Pacifico, aggiungendo che “questo si potrà fare solo se si aumentano gli organici, con il reclutamento e la stabilizzazione del personale Covid e dei precari con tanti anni di servizio. Ciò significa anche aprire la scuola ai giovani con concorsi che si susseguono regolarmente”.

“Stiamo già lavorando ad alcuni cluster, aspettiamo che questa crisi di governo si risolva con la continuità, a sostegno delle famiglie, della salute e dell’istruzione”, conclude il Presidente dell’Anief.