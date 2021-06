Recovery, Guerra: prima tranche di 25 miliardi entro luglio e forse pagata a rate

editato in: da

(Teleborsa) – La prima tranche del Recovery arriverà entro luglio, ma i soldi potrebbero anche essere erogati a rate. Lo ha precisato il sottosegretario all’Economia Maria Cecilia Guerra a Radio anch’io su Rai Radio 1.

In arrivo i primi 25 miliardi

“Si tratta complessivamente del 13% – 25 miliardi -non è detto che arrivino tutti, potrebbero arrivare anche a rate, ha precisato Guerra, confermando che questa prima tranche servirà a “finanziare interventi in corso” come Transizione 4.0, il Fondo Simest o il bando sugli asili nido”.

Guerra Conferma: “Bonifici Sostegni Bis in arrivo”

Guerra ha parlato anche del pagamento degli indennizzi a fondo perduto, previsti dal decreto Sostegni Bis, confermando che sono in arrivo i bonifici e che “ci sono stati alcuni problemi tecnici” che hanno bloccato sinora i pagamenti. “Si trattava sostanzialmente di ripetere un bonifico che era già stato fatto” con il Sostegni 1, – ha spiegato – “c’è stato qualche giorno di ritardo” ma “ormai i fondi arrivano”.

“Ancora una volta si dimostra che il governo ci tiene a continuare a sostenere le nostre attività produttive – ha sottolineato il sottosegretario – specialmente quelle più piccole e più in difficoltà, per dare fiato a questa ripresa di cui siamo molto fiduciosi”.