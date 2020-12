Recovery, Gualtieri: lavoro riprende con delegazione LeU

editato in: da

(Teleborsa) – “Riprende il lavoro di questi giorni sul Recovery Plan, ora col ministro @amendolaenzo siamo collegati con la delegazione di LeU. Al centro transizione ecologica, le infrastrutture sociali, gli investimenti per una sanità moderna“.

Così su Twitter il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri che questa mattina ha lanciato unmonito al nostro Paese, chiedendo procedure veloci per definire e realizzare i progetti del Recovery plan “altrimenti perdiamo i soldi messi a disposizione dall’Europa”.

Gualtieri non usa giri di parole: “se non facciamo le opere e gli investimenti nei tempi e secondo i criteri indicati, non è che riceviamo i soldi in ritardo. Li perdiamo proprio. Non funziona come per i fondi ordinari. Se non realizziamo i progetti, perdiamo i soldi”.