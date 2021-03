Recovery, Gentiloni: “Restano poche settimane, occorre accelerare lavoro”

editato in: da

(Teleborsa) – Il tempo stringe per il Recovery Plan, che dovrà essere ultimato entro la fine di aprile. Lo ricorda il Commissario agli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa per la presentazione delle nuove linee guida sul Patto di stabilità.

“Penso che dobbiamo usare queste settimane, che non sono troppe, per finalizzare questi piani di ripresa e resilienza”, ha affermato Gentiloni, ricordando che la versione finale è arrivata solo a febbraio e che molti Pnrr sono attualmente in via di ratifica parlamentare. Nonostante questo, mancano “meno di due mesi per lavorare” sul Piani nazionali ed “è molto importante accelerare questo lavoro, da parte nostra e da parte dei paesi”.

Il Commissario ha poi ricordato che il Recovery “potrebbe rafforzare le nostre prospettive di crescita” e “se useremo bene questi fondi potremmo avere una crescita anche superiore al +3,8% previsto“.

Dal canto suo, il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha ricordato che “l’Italia è il maggiore beneficiario assoluto” dei fondi del Recovery e deve “usare” queste risorse “su investimenti aggiuntivi”. Per quanto riguarda le politiche di bilancio, invece, la Commissione raccomanda “più prudenza” in considerazione dell’elevato livello del debito.