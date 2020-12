Recovery, Gentiloni avverte: stop esborsi se non si centrano obiettivi

editato in: da

(Teleborsa) – “Penso che il general framework che l’Italia ha presentato sul Recovery plan converga ampiamente con il messaggio della Commissione europea, ma ovviamente dobbiamo guardare ai singoli progetti di riforma e agli impegni quando verrà presentata la bozza del piano”. Lo ha affermato il Commissario Europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al Rome Investment Forum di Febaf.

Poi un avvertimento, neanche troppo velato. All’Italia e non solo sui piani nazionali di ripresa e resilienza “raccomandiamo fortemente di tenere conto” delle difficoltà negli anni scorsi nello spendere i fondi europei, perchè se si ripetessero si rischierebbe che alla Commissione “non sborseremo” i fondi previsti da Next Generation Eu.

I fondi UE – spiega l’eurocommissario – “arriveranno due volte l’anno sulla base del raggiungimento degli obiettivi, quindi raggiungerli è assolutamente cruciale. Incoraggiamo gli Stati membri a considerare non solo gli obiettivi, ma anche cosa sia necessario per attuare questi piani e evitare che esborsi diventino impossibili per la Commissione UE“.

Quanto alla Brexit, “non sono ottimista” sulle trattative, ammette Gentiloni ma il fatto che il termine che era stato fissato a ieri per un accordo sia stato rinviato significa che “almeno ci sta volontà di negoziare”.



“La buona volontà dell’UE certamente ci sta, ma ci sta anche la necessità di evitare di minare il nostro mercato unico, che sarebbe molto costoso per nostre imprese e i nostri posti di lavoro. Ovviamente – ha concluso – capiamo la necessità del Regno Unito di mantenere la sua sovranità e dobbiamo trovare un equilibrio”.