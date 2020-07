Recovery Fund, Visco: segnale forte per rafforzare progetto UE

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’ok al Recovery Fund i leader dell’Unione europea hanno fornito “un segnale forte” della loro “determinazione a rafforzare il progetto europeo”.

Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in una dichiarazione al Financial Times. “Da un punto di vista economico, per la prima volta nella sua storia l’UE si è dotata di una sostanziale capacità di indebitamento comune da utilizzare per contrastare gli shock macroeconomici sfavorevoli e per raggiungere obiettivi concordati”.