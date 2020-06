Recovery fund, vertice UE straordinario il 17-18 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Vertice UE straordinario il prossimo 17-18 luglio a Bruxelles dove i capi di Stato dei 27 si incontreranno di persona per discutere su Recovery fund e bilancio 2021-2027. Lo ha annunciato il portavoce del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter: sarà il primo di persona dal 22 febbraio

“Sono fiducioso che a luglio ci sarà un accordo” sul Recovery fund “e sarà il primo passo verso una Unione di bilancio”, ha dichiarato il Commissario all’economia Paolo Gentiloni, intervenendo ad un evento organizzato da Budapest European Agora.

“Capisco che alcuni Stati membri sono scettici, ma vedo cose molto interessanti dopo che abbiamo presentato la nostra proposta maggio: diversi Stati dicono che è una base per la discussione, cosa per me buona, perché preoccupante sarebbe stato se alcuni avessero chiuso la porta del tutto”, ha aggiunto.

