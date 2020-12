Recovery Fund, Misiani: serve normativa ad hoc

editato in: da

(Teleborsa) – Per il Recovery Fund “io credo che sia necessaria una normativa ad hoc per accelerare al massimo la tempistica dei progetti, altrimenti rischiamo di perdere un’occasione unica”. Lo ha detto, in un’intervista rilasciata a La Stampa, il Viceministro all’Economia, Antonio Misiani, che, nel dibattito in corso fra il Pd e il Premier sulla cabina di regia preferisce non entrare: “E’ ancora oggetto di discussione in Consiglio dei ministri”.

“Su questo tema stanno discutendo tutti, non solo l’Italia – ha spiegato – E qui da noi, oltre alla cabina di regia, è indispensabile avere anche un quadro normativo semplificato: parliamo di 209 miliardi da impegnare entro i prossimi tre anni in un Paese che in genere ne impiega 15 di anni per realizzare grandi opere pubbliche”.

Misiani ha anche affrontato un’altra questione “scomoda” chiarendo che la patrimoniale “non è nel programma nè del Governo, nè del nostro partito. I singoli parlamentari hanno diritto di avanzare proposte, resta però il fatto che non è lo strumento più efficace per combattere le diseguaglianze”.

“Io sono per la progressività del sistema fiscale, che confermeremo con la riforma dell’Irpef nel 2021 – ha spiegato – La patrimoniale invece è stata adottata da due soli paesi in Europa e ha problemi molto significativi di applicabilità e di efficacia perchè si presta a essere largamente elusa”.