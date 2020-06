Recovery fund, Germania insiste su piano da 500 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – La Germania torna a insistere sullaproposta franco-tedesca di un piano di rilancio per l’Europa da 500 miliardi e non 750 miliardi, come invece proposto dalla Commissione Europea con Next Generation Eu.

È quanto emerso nel corso dell’Ecofin, come riporta dall’agenzia tedesca Dpa, secondo cui il ministro tedesco Olaf Scholz sarebbe tornato al piano presentato dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron.

Secondo Dpa, Scholz avrebbe affermato che la cifra proposta da Parigi e Berlino sul fondo è stata “studiata molto attentamente” e che sarebbe in grado di “spianare la strada” ad un accordo più facilmente rispetto alla proposta della Commissione.