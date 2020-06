Recovery Fund, Gentiloni sprona l’Italia: occasione irripetibile

editato in: da

(Teleborsa) – Quella del Recovery Fund è “un’occasione irripetibile che non va sprecata”. Lo ha detto il Commissario europeo agli Affari monetari, Paolo Gentiloni, al TG2.

C’è un piano comune di risorse europee per rimettere in piedi l’economia del nostro Paese. Non è che abbiamo avuto cinque Piani Marshall dopo la guerra, ma una volta sola. Quindi, non possiamo sprecare questa occasione”, ha ribadito.

Secondo l’Eurocommissario, si potrebbe arrivare a un’intesa tra i Paesi europei già a luglio, confermando tuttavia che “non siamo ancora a un accordo perchè ci sono ancora resistenze, difficoltà. punti di vista diversi”. Strada in salita ma cauto ottimismo:”Sono convinto che ci arriveremo”.

Tanti ancora i nodi da sciogliere, tra i quai dimensioni e durata, criteri di ripartizione degli aiuti, proporzione tra sussidi a fondo perduto e prestiti, condizionalità legate a investimenti e riforme. Una volta superati gli ostacoli, l’Italia, ha detto Gentiloni, dovrebbe focalizzare la propria attenzione sui punti “che riguardano le strozzature che hanno reso difficile la crescita negli ultimi, molti anni. A queste strozzature – ha aggiunto – bisogna aggiungere però anche gli investimenti per il futuro: un’Italia più sostenibile sul piano ambientale e più moderna sul piano digitale”.