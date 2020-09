Recovery Fund, Gentiloni: Diamo ritmo e forza a ripresa. Clima resta incerto

editato in: da

(Teleborsa) – “Non siamo di fronte a una ripresa a V ma di fronte a una fase rilancio delle economie ma con un clima di incertezza e anche Italia che ha reagito bene all’emergenza sanitaria è alle prese con l’incertezza“.

Lo ha detto il Commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni, in un’audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Unione Europea di Camera e Senato.

Tra gli strumenti messi in campo dall’UE “il più importante è il Recovery e Resilience Facility, che va impegnato attraverso i piani nazionali. La Commissione incoraggia a presentarli per la metà di ottobre. Ci aspettiamo delle bozze che indichino obiettivi generali, linee intervento, priorità, che consentano l’avvio di un dialogo con la Commissione”, dice l’Eurocommissario che torna anche sul MES “fondamentale per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari. Le condizionalità macroeconomiche che hanno caratterizzato la crisi precedente sono state eliminate per queste linee di credito straordinarie destinate alla Sanità“.

Gentiloni ha rimarcato che “siamo di fronte alla sfida di essere all’altezza di una crisi e di decisioni senza precedenti. Una sfida cruciale per il nostro futuro“, dicendosi anche fiducioso sul fatto che il nostro Paese saprà farsi trovare pronto e preparato. Il piano europeo è “una risposta comune e senza precedenti, una opportunità e una responsabilità per Bruxelles ma anche per le istituzioni e il Governo italiano. E’ un’opportunità da giocare in un contesto difficile“, ha aggiunto. Next Generation Eu deve “provare a dare e ritmo e forza alla ripresa utilizzando una drammatica crisi per riconvertire l’economia”.

Infine un messaggio per l’Italia: “Sono orgoglioso del lavoro fatto dalla Commissione UE e grato al Governo italiano che non ha scelto la carta dell’auto isolamento ma quella del dialogo”.