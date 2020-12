Recovery Fund, Furlan: guai sprecare grande occasione

editato in: da

(Teleborsa) – “Guai sprecare la grande occasione del Recovery Fund. Bisogna stringere. Bisogna selezionare le priorità e non disperdere le risorse. E mettere in campo ogni strumento per accelerare gli investimenti pubblici. Noi come Cisl siamo già pronti con un pacchetto dettagliato di proposte concrete. E siamo pronti a presentarle al Paese nei prossimi giorni. Il sindacato c’è. E’ in campo. E non daremo deleghe in bianco a nessuno“.

Lo ha detto oggi in un’intervista al quotidiano “Avvenire” la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan sottolineando che “manca una strategia, un progetto, una visione condivisa con le forze sociali e produttive del paese. Questo è il grande limite del Governo: non aver compreso la gravità della crisi economica, non aver capito che si volta pagina solo con un patto sociale forte e con scelte condivise. La concertazione non è una brutta parola, la politica vera”. aggiunge la leader Cisl.

“Aspettiamo il Presidente del Consiglio alla prova dei fatti. Non bastano annunci e non servono promesse di confronto. Vedremo se davvero nel 2021 si vedrà un cambiamento concreto nella linea del Governo. Se ci sarà un dialogo vero e costruttivo con il sindacato”, conclude.