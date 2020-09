Recovery Fund, Ferretti: “Utilizzare al meglio i fondi per agganciare ripresa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Se non saremo in grado di utilizzare al meglio i 209 miliardi del Recovery Fund, che l’Italia potrebbe avere a disposizione dal 2021, la situazione economica italiana non tornerà più o meno ai livelli ante Covid ma potrebbe peggiorare sensibilmente”. Questo l’avvertimento dll’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea Ferretti.



Due, per l’economista, le ragioni principali alla base di tale infausta previsione. La prima riguarda il divario tra l’Italia e gli altri partner europei. “Il problema – spiega Ferretti – è che l’Italia si è presentata al lockdown del Covid con una situazione economica già immuno depressa e questo a causa dei nostri vincoli strutturali quali la bassa produttività, l’elevato debito pubblico, l’elevata disoccupazione. Fattori che avevano già generato una crescita non solo del tutto asfittica, pari al +0,1% – +0,2%, e, dall’altra, ma anche pari alla metà degli altri partner europei”. Ad aggravare tale scenario è intervenuta l’emergenza Covid-19 che – sottolinea l’economista – “non è come la livella di Totò che rende tutti uguali”. Da qui i rischi paventati da Ferretti. “Se non saremo in grado di sfruttare al meglio questi fondi per ridurre i nostri gap strutturali – spiega l’economista – non solo rischiamo di non riuscire ad agganciare la ripresa che, prima o poi, inevitabilmente, arriverà, ma rischiamo, soprattutto, che si crei una voragine esterna tra la nostra economia e quella degli altri paesi europei. Questi ultimi, partendo da una situazione iniziale migliore, non avendo i nostri vincoli strutturali e soprattutto, utilizzando, probabilmente, bene questa opportunità del Recovery Fund, potrebbero, infatti, accelerare molto più di noi nella fase della ricostruzione”.

Se non saremo in grado di sfruttare al meglio questa eccezionale opportunità, tuttavia, potrebbe ampliarsi anche la nostra voragine interna tra il Nord e il Sud. “Svimez (l’Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno ndr) – afferma l’economista – ci avverte che a causa del lockdown, il Pil 2020 del Mezzogiorno calerà dell’8,2% circa, quello del Nord del 9,6%, quindi di più. Peccato però che le previsioni per il 2021 ci dicono che il Pil del Mezzogiorno rimbalzerà del 2,3%, quello del Nord crescerà del 5,4% quindi recuperando più della metà di quello che era stato perso. Dunque banalmente se non riusciremo a utilizzare i fondi del Recovery Fund per interventi strutturali nel Sud, il divario Nord-Sud non tornerà affatto ai livelli pre Covid ma peggiorerà ancora di circa un 2% in termini di Pil”.

Un esempio di uso errato dei fondi del Recovery Fund per Ferretti è offerto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. “Ringrazio la sindaca Raggi che ci ha voluto aiutare facendoci capire con un ottimo esempio come non vanno spesi i fondi del Recovery Fund tirando fuori dal cassetto il progetto di una cabinovia a Casalotti, a Roma. Un’opera a forte impatto ambientale che prevede 7 stazioni, 41 piloni in acciaio, molta costosa per la manutenzione, perfetta per il contagio in cabina e – secondo l’economista – soprattutto del tutto inutile”.