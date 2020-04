Recovery Fund e Mes, Gualtieri: “Nessun rischio italia. Debito scenderà”

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo di fronte a uno shock economico molto pesante”, ammette il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un “colloquio” con La Stampa, sostenendo che si tratta di un problema temporaneo e che non intaccherà i nostri fondamentali che sono solidi. Il debito tornerà su un sentiero discendente già dal 2021. E i mercati non percepiscono un “rischio Italia”.

Gualtieri rivendica anche un successo nella trattativa con l’Europa e sottolinea: “Il Governo è unito. Abbiamo detto fin dall’inizio che per l’Italia è necessario il finanziamento comune di spese comuni, di qui la centralità della battaglia sul Recovery Fund. Il Mes è solo uno degli strumenti in campo e non il principale: ha la funzione di rete di sicurezza“.