Recovery fund, Descalzi (ENI): bisogna avere progetti maturi ed evitare scelte ideologiche

(Teleborsa) – “I fondi del Recovery fund sono un’occasione unica. Penso che avere dei fondi non basta, bisogna avere dei progetti maturi, progetti prioritari per il Paese che bisogna avere la capacità di sviluppare”, evitando “scelte ideologiche ed essendo pragmatici”, lo ha detto l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, intervenendo al webinar del Messaggero “Obbligati a Crescere. I nuovi confini dell’economia”.

“Bisogna avere anche le norme per accompagnare e sviluppare nuovi prodotti verdi, blu, bio – ha aggiunto – Il fondo è importante, deve arrivare e penso che arriverà, ma deve passare per progettualità e competenze per applicare le cose”. Il manager ha poi sottolineato l’importanza dell’economia circolare, determinante per ridurre la dipendenza dell’Italia dall’importazione di gas e petrolio: “L’economia circolare ci dà un’autonomia energetica e ci rende anche più puliti. I fondi sono importanti ma ci vogliono progetti e persone competenti”.

L’importante, secondo Descalzi, è essere consapevoli che questa transizione verso un’economia green non possa avvenire in pochissimo temp. L’Italia “importa 74 miliardi di mc di gas all’anno che non possono sparire in un anno e importa tutto il petrolio che utilizza e dobbiamo tenerne conto”, ha spiegato.