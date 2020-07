Recovery fund, Conte sente Orban, Kurz, Babis e Marin

editato in: da

(Teleborsa) –

Continuano gli incontri del premier Giuseppe Conte con gli altri leader europei in vista del Consiglio Europeo straordinario del 17-18 luglio.

Il presidente del Consiglio ha infatti sentito il primo ministro ungherese, Viktor Orban, il Cancelliere federale austriaco, Sebastian Kurz, e con il Primo Ministro ceco, Andrej Babis. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il premier ha sentito anche, nel pomeriggio, la premier finlandese Sanna Marin.

“Adesso è la volta di Bruxelles: sono in partenza e tra qualche ora incontrerò il Presidente Macron per preparare il Consiglio europeo di domattina. È una partita fondamentale per il futuro dell’Europa e dei nostri cittadini. Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale”, ha scritto Conte sulla sua pagina Facebook.

“Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione politica” che guida la nostra azione. È il tempo della responsabilità“, ha concluso.